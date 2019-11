Finnair vallandas reisijate wifi paroole kasutanud töötajad

Soome lennukite personali (cabin crew) esindava ühingu juht Jari Toivonen ütles, et on juhtumist teadlik. Toivonen sõnas, et ei tea veel mitu töötajat vallandati. Tema sõnul on Finnair informeerinud töötajaid, et juhtumi uurimist jätkatakse käesoleval nädalal.

Finnair ei soovinud kommenteerida mitu töötajat ametist priiks said.

Ettevõte kahtlustab aga kuni sadat töötajat selles, et nad kasutasid loata reisijate wifi paroole, mille tulemusel ei saanud kliendid internetti kasutada.