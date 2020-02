Finnairi juht: koroonaviirus ei mõjuta meie tulemusi märtsi lõpuni

Aasta on alanud keeruliselt. Aasia reisid on teie äri nurgakivi ja nüüd on koroonaviirus need suurel määral kinni keeranud.



Jah, nii nagu paljud teised lennufirmad oleme lennud Hiinasse katkestanud. Lendame üldiselt sinna viiel liinil: Pekingi lennujaama, uude Pekingi Daxingi lennujaama, Shanghaisse, Nanjingi ja Guangzhousse. Nüüd oleme 200 lendu reisijate ja töötajate turvalisuse huvides tühistanud.



Kuidas see firmat rahaliselt mõjutab?



Kui keeruline olukord jätkub märtsi lõpuni, moodustab see meie aastasest mahust umbes 1%. Otsene rahaline mõju on väike, sest Hiina uusaastale järgnevad nädalad kuni märtsi lõpuni on Hiina liinidel tavaliselt aasta kõige kehvemad. Kui koroonaviiruse mõju kestab pikemalt, siis saab mõju olema suurem. Praegu on veel vara prognoose teha. Jälgime olukorda.