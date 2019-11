Finnairi tänased Tallinna ja Tartu Helsingi lennud jäävad ära

„Finnair on võtnud kõigi lendajatega ühendust, pakkunud lendude ümbervormistamisi, tühistamisi või raha tagastamist,“ ütles Tallinna lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Enamus lendajaid suunati üle Riia või Stockholmi lendudele. Neile, kes peavad lennujaamas ootama, pakkus Finnair toidutalonge. Kelle reis aga lükkub homsesse, neile pakuti hotellikohti.

Tallinna lennujaama info kohaselt puudutab Soome streik vaid tänast päeva, kuna tegemist on hoiatusstreigiga. Homme peaks lennuliiklus taastuma.

Tänases Ärilehes ilmus intervjuu Finnairi tütarfirma Norra (Nordic Regional Airlines Oy) tegevjuhi Janne Tarvaineniga, kes intervjuu tegemise hetkel eelmisel nädalal veel lootis, et streiki ei tule. "Aga kui tuleb, siis on sellel ka meile suur mõju (streik jätabki osa lende ära – toim). Mõjutatud on maapealne teenindus, hooldus, toitlustamine – streik hõlmab praktiliselt kõik teenused, mida me edukaks toimimiseks vajame. Juhid saavad mõningaid asju asendada, kuid mitte kõike. Kui streik toimub, siis kindlasti paljud lennud tühistatakse. See on raske olukord."