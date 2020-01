Firma kadus miljonitega: politsei alustas veel ühe ühisrahastusplatvormi osas menetlust

Sajad investorid on Envestioga seoses pöördunud politsei- ja piirivalveameti poole. „Politseile on tänaseks laekunud väga palju pöördumisi inimestelt, kes on Envestio investeerimisplatvormil oma raha kaotanud. Suurem osa pöördumisi on tulnud inimestelt teistest riikidest, kuid on ka Eesti kannatanuid," ütles keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur. „Töötame hetkel avaldusi läbi ja suhtleme tihedalt ka teiste Eesti uurimisasutustega, kelle poole on pöördutud, et kõik avaldused kokku koondada. Teame, et inimesi, kes oma raha platvormile paigutasid on rohkem, mistõttu võib pöördumiste arv veel suureneda."

Ühisrahastusplatvormi Envestio veebileht lakkas töötamast 21. jaanuaril. Platvorm pakkus ettevõtetele laene, millesse investorid said oma raha investeerida. Tootluseks lubati kuni 22 protsenti aastas. Envestio kodulehel seisis enne selle sulgemist, et platvormil on üle 13 000 investori ja intressidena on välja makstud enam kui 2,3 miljonit eurot. Kokku oli investeeritud 30,8 miljonit eurot.

Laur sõnas, et esmane eesmärk on selgitada välja, kas portaali sulgemine oli tingitud investeerimisega seotud riskide realiseerimisest või kelmusega ehk platvormi loomise eesmärk oli algusest peale inimesi petta. „Samuti on tähtis tuvastada isikute ring, kes on platvormiga seotud ning kas võimalik kuritegu pandi toime Eestis või mõnes teises riigis. Tegemist on menetlusega, kus on palju osapooli ning kindlasti teeme uurimises ka rahvusvahelist koostööd," märkis ta.