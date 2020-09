Firmad hiilivad annetustega erisoodustusmaksust kõrvale

Koostöös MTÜga Spordiselts saavad eelmise aasta seisuga 50 ettevõtte 5670 liiget kasutada ühingu 140 koostööpartneri spordibaase ning osa võtta tervisespordi suurüritustest ning Spordiseltsi liikmed on mitmed suurettevõtted, nagu Selver, Coop Eesti Keskühistu, Tallinna Kaubamaja, R-Kiosk jt.

Kuna Spordiselts on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, siis ei pea liikmed ühingule tehtud toetuste eest tulumaksu tasuma, samas leiab Konkureeriva ettevõtte SportID tegevjuht Marti Soosaar arutles, et kui 2016. aastal võinuks öelda, et see on nihverdamine maksudega hallil alal, aga seda tehakse õige asja nimel, kuid hetkel on sellisele maksuoptimeerimisele moraalset kkeeruline õigustust leida.

