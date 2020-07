Flixbusi Baltikumi juht selgitab: kas bussifirma kavatseb avada Eestis siseliine?

Pole oluline, kes pakub odavaimat hinda, sest inimesed ostavad toodet ja see peab olema hea. Nad veedavad bussis mitu tundi ja see peab olema ohutu ning mugav.

Aga te peate ju ikka mingis ulatuses konkurente jälgima. Kui näiteks teie konkurent hakkab Tallinnast Riiga müüma pileteid ühe euroga, siis kas see muudaks teie strateegiat?

Kui nad pakuksid ühe euroga, siis see oleks suurepärane, nad põletaksid hullumeelselt raha. Kui bussis on 50 inimesi ja teenid nende pealt 50 eurot, siis see katab esimesse peatusse jõudmise kulud ning sealt edasi sõidad tasuta. Teil on õigus, me reageerime kui järsku käib meie lehel vähem kliente ja ostetakse vähem pileteid, kuna konkurent on midagi teinud. Mind aga ei huvita kui palju konkurendid pileti eest küsivad, sest ma vaatan meie numbreid ja me teame, et inimesed ei vaata ainult hinda.

Praegu peavad reisijad Flixbusis maske kandma. Ütlesite, et ei jälgi konkurentide tegevust, aga näiteks Lux Expressis pole maskid kohustuslikud. Kas Flixbusi maskide nõue meelitab või peletab kliente eemale?

Kõigepealt ütlen, et minule tuleb üllatusena, et Lux Expressis ei pea maski kandma, sest paljudes riikides on see kohustuslik.

Aga üldisemalt rääkides, siis oleme väga veidras olukorras. Maski tuleb kanda, et kaitsta teisi enda eest, sest sa ei pruugi teada, et oled nakatunud. Teiselt poolt, Baltikumis tekkis reisimismull teistest riikides varem, kuna inimesed käitusid vastutustundlikult ja viiruse levik vähenes. Me peaksime tegema kõik mis võimalik, et viiruse teine laine ära hoida. Ma arvan, et maski kandmine on enamikes riikides bussides ja poodides tavaline. Meie standardid lähtuvad Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste ekspertide soovitustest.