Fond pakub oma kaubanduskeskuste poodidele üürimakse edasi lükkamist

"Leevendus tähendab jah esialgu seda, et üüri maksetähtaegu pikendatakse kolme kuu võrra VKE rentnikele keda COVID-19 pandeemia kõige enam mõjutanud on, põhiliselt kaubanduses aga kui neid on ka büroo segmendis, siis ka neile," ütles Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam. "Detailsed läbirääkimised üürnikega seisavad ees tulevikus, siis kui pandeemia kõrgpunkt on ületatud."

Peamiselt on nendeks üürnikeks jaemüügisektori esindajad, kelle tegevust on pandeemia ja Balti riikide valitsuste rakendatud piirangud nakkuse leviku vähendamiseks kõige rängemalt mõjutanud.

Eestis kuuluvad fondile kaubanduspindadest Piirita ostukeskus, Coca-Cola Plaza ja Postimaja.

Fond loobub ka kõigist üüri edasilükkamisest tulenevatest trahvidest ja intressidest.

Abikõlblikkus ja eeltingimused määratakse fondivalitseja poolt iga üürniku jaoks eraldi, võttes arvesse piiravate meetmete muutuvat olemust ja Balti riikide valitsuste kehtestatud finantsstiimuleid.

Üürnikke, keda COVID-19 viiruse puhang vähem mõjutab, kutsutakse üles oma kohustusi vastavalt üürilepingule täitma.