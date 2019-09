Fondijuht: majanduse olukorra halvenedes võtab sambast raha tarbimisse rohkem inimesi kui 11 protsenti

„Eks nii Bigbanki juht kui ka hiljuti Indrek Neivelt on ju öelnud, et tarbimislaenude tagastamine on just see õige otstarve pensionisäästudele,“ märkis ta. „Võttes aga arvesse, et enamasti on tarbimislaenude pakkujate klientuur kattuv ning enamuses keskendutakse püsiklientidele, oleks võlakoormuse vähendamine ilmselt eelkõige ajutist laadi.“

Praegune 11% võib muidugi ka märgatavalt tõusta, kui Eesti majanduse ja tööjõuturu olukord peaks halvenema, arvas ta.

„Hetkel nii tööhõive kui ka palgatase rekordtasemetel, tööpuuduse kasvades on aga üsna tõenäoline, et raha välja võtvaid inimesi saab olema rohkem,“ lausus ta. „Heaks näiteks siin kolmas sammas, kus majanduskriisi jooksul võttis raha välja pea 20% kogujatest. Seda hoolimata asjaolust, et kolmandasse sambasse koguja kipub olema keskmisest inimesest finantsiliselt paremini kindlustatud.“

Investeerimiskonto huviliste osakaal sõltub suuresti sellest, millistel tingimustel see variant lõpuks luuakse. Milline on maksumäär, kas ka sealt saab raha kohe kätte, kas riik jätkab 4% kandmist investeerimiskontole või suunatakse see esimesse sambasse.