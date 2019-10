Fondijuht: Rootsi peab tegema kannapöörde. Vaja on võtta pööraselt laenu

Praegu juhib ta Carnegie Fonderis umbes 70 miljardi Rootsi krooni väärtuses aktsiaid ja võlakirju.

42-aastane fondijuht on osa aina kasvavast investorite ja ökonomistide koorist, kes kutsuvad Rootsi poliitikuid loobuma aastaid kestnud ülejäägis riigieelarvest ja riigivõla vähenemisest, kirjutab Bloomberg. 550 miljardi dollarine majandus jahtub väga kiiresti, kuid valitsus ajab ikka pliiatsiga järge eelarve plussis hoidmisel, seda isegi vaatamata tööpuuduse kasvule.

“Ma ei mõista, mida poliitikud mõtlevad,” küsis ta. “Meie võlg on läänemaailma üks madalaim. Meil on fantastiline paljude loodusvaradega maa. Aeg on investeerida infrastruktuuri, raudteedesse, maanteedesse ja lisada stiimuleid."

Üha tuure koguvad majandussõjad on peatanud majanduskasvu. Isegi keskpank, kes on hädas inflatsioonieesmärgi hoidmisega, on signaliseerinud, et eelarveline inerts hävitab kasvuillusiooni.

Rootsi rahandusminister Magdalena Andersson ütles, et ta hoiab olukorral silma peal, kuid hetkel ei näe ta kohest vajadust täiendava toetuse järele.

Vananev rahvastik ja viimastel aastatel hulgaliselt põgenike abistamine tähendab, et Rootsil on tohutu kulutusevajadus, et hoida üleval heaoluühiskonda.

“Siin pole mingit teemat poliitiliste eelistustega,” lausus Blecher. “See on kord elus võimalus kasutada eelarvestiimuleid olukorra normaliseerimiseks. Muidu näeme liiga kõrget tööpuudust ja lõhestunud ühiskonda. Olenemata poliitilistest vaadetest, seda ei taha keegi näha.”

Ta lisas, et olukorras, kus intressitase on ajaloolises põhjas, peaks Andersson kasutama paremini riigi tugevat bilanssi.