Forbes avaldas miljardäride edetabeli, mille eesotsas on Amazoni Jeff Bezos

Esikohal on teist aastat järjest Amazoni asutaja ja juht Jeff Bezos 116 miljardi euro suuruste varadega. Varade suuruselt teisel kohal on Microsofti asutaja Bill Gates 86 miljardiga.

Pea iga kolmas ülirikas on pärit USA-st, sealhulgas 14 maailma 20 rikkaimast.

Maailma rikkaim naine on Prantsuse kosmeetikafirma L’Oréal pärijanna Françoise Bettencourt Meyers 45 miljardi euro suuruste varadega. Tabelis on ta 15. kohal. Forbesi teatel on naismiljardäride arv kümne aastaga ligi kolmekordistunud.

Forbes on hinnanud ka USA presidendi Donald Trumpi varasid. Tabelis on Trump 715. kohal. Trumpi 2,7 miljardi euro suurustest varadest lõviosa moodustab New Yorgi kinnisvara (1,3 miljardit). Sularaha ja muud finantsvara hinnatakse Trumpil olevat üle 120 miljoni euro väärtuses.

Forbesi miljardäride tabeli esimesed 20: