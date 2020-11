Forbes nimetas tegevusalad, kus koroonakriis on tippjuhtide sissetulekuid kasvatanud

Nii näiteks on oodatult kasvanud farmaatsiaettevõtete juhtide tasud: keskmiselt on selliste ettevõtete peadirektorite aasta palk kerkinud 2019. aastal 400 000 dollari tasemelt sel aastal 410 000 dollarile. Jutt käib ettevõtetest, mille aastakäive on vähemalt 300 miljonit dollarit. Müügijuhtide tasu on aga kerkinud keskmiselt mulluselt 260 000 dollarilt 310 000 dollarile.

Rasketööstuse ettevõtetes, kus aastakäive on vähemalt 3 miljardit dollarit , on juhid samuti plussis. Seal kerkis peadirektori tasu sel aastal keskmiselt 5% 1,87 miljoni dollarini ning sisseostu eest vastutavatel asepresidentidel koguni 18% 990 000 dollarini.

Üle 300 miljoni dollari suuruse aastakäibega transpordifirmade direktorite tasu kasvas keskmiselt 8 protsenti: eelmise aasta 760 000 dollarilt 820 000 dollarile. Asedirektorite tasu aga kasvas enam kui 27%- 410 000 dollarilt 520 000 dollarile.

Forbes märgib, et väikeses plussis on pandeemia tulemusel ka vähemalt miljardi dollari suuruse telekommunikatsioonifirmade aastakäibega juhid: peadirektorite palk kasvas keskmiselt 2% eelmise aasta 1,29 miljonilt dollarilt 1,31 miljonile dollarile.

Teistes Forbesi reitingusse kaasatud tegevusalade juhtide tasud sel aastal hoopis langesid.