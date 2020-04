Ford maksis uute laenude eest ligi 10 protsenti intressi

Ford pidi võlakirjaturult raha saamiseks maksma ligi kümme protsenti aastaintressi, kuna ettevõte vajab raha koroonaviirusest tingitud üleilmse majanduslanguse ületamiseks.

Ettevõte soovis reedel saada kaheksa miljardit dollarit. Investoritele teatati, et esimese kvartali tulemuseks on 34 miljardi dollari suurune käive ja kahe miljardi dollarine kahjum.

Enamus Fordi tehaseid on suletud. Paljude maade autoostuhuvilised ei saa minna automüügisalongi.

Mullu esimeses kvartalis oli ettevõtte käive 40 miljardit dollarit ja puhaskasum 1,1 miljardit dollarit, kirjutas FT.

Ford indikeeris, on on valmis võtma laenu kuni 11 protsendiga. Et võlakirjade ostuhuvi esimesel kahel pakkumistunnil ulatus 20 miljardi dollarini, siis laenu saadi odavamalt.

Ford sai miljard dollarit 10-aastast raha 9,625 protsendiga aastas. Lisaks lasti välja 3,5 miljardi dollari väärtuses 5-aastaseid võlakirju üheksa protsendiga ja 3,5 miljardit dollarit 3-aastast võlakirja 8,5 protsendiga.

Veebruaris maksis Ford 5-aastast võlakirja välja lastes 3,5 protsenti intressi aastas. Viimati pidi Ford raha kaasama kallilt finantskriisi ajal 2008. aastal, kui autotootja maksis 18 protsenti intressi aastas.

Reitinguagentuurid Moody's ja S&P on andnud Fordile rämpsureitingu, kuid USA keskpanga jaoks on tegemist ostuks sobilike väärtpaberitega.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!