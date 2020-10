Fortum Eesti juht: fossiili koht on muuseumis, teeme Eesti taastuvenergiamaaks!

Eestis peetava energeetikadebati suund on paari aastaga muutunud – kui veel mõni aeg tagasi arutati, kuidas hoida põlevkivijaamasid töös, siis nüüd on teemaks sajad megavatid tuulevõimsusi ja süsinikuneutraalsus.



Energiapööre on toimunud ka vaimses mõttes, enam ei panda energiakonverentsidel lavale taustaks õlitünne ega räägita põlevkivijaamade tähtsusest. Selle asemel arutatakse meretuuleparkide, päikeseenergia ja vesiniku kasutamise üle. Hiljuti börsile tulnud Leedu energiafirma Ignitise väärtust nähakse just taastuvenergia portfellis.

Ka need, kes veel aasta tagasi leheveergudel agaralt Rootsi koolitüdrukust kliimaaktivist Greta Thunbergi materdasid, on aru saamas, et turud ja energiasektori investorid ei mõtle juba mõnda aega vanamoodi. Taastuvenergia pole enam energiamajanduse kurioosne kõrvalharu, vaid mainstream.