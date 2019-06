Fortum kaalub Tartu ja Pärnu kaugkütteäride müümist

Pärnu kaugküttevõrk kuulub 100% ulatuses Fortumile, Tartu oma 60%. Sama plaan on ka äridega Soomes Joensuus.

Ettevõte märkis, et Eesti ja Joensuu äridele tuleks kasuks teistsugune omandistruktuur. „Need ärid on sisenemas stabiilsemasse faasi, kuna efektiivsuse tõstmiseks kasutusele võetud meetmed ja üleminek väiksema süsinikuintensiivsuse jaoks on suuresti tehtud," seisis teates.

Mullu tootis Fortum Eestis 530 gigavatt-tundi soojaenergiat ja 280 gigavatt-tundi elektrienergiat. Fortum pakub Eestis tööd 130 inimesele ja firma EBITDA (kasum enne intresse, makse ja kulumit) oli 2018. aastal 30 miljonit eurot.