Forum Cinemas omandas Läti ja Leedu kinoüksused

Soome Finnkino gruppi kuuluv kinoperaator Forum Cinemas OÜ viis lõpuni liitumise Leedu ettevõttega Forum Cinemas UAB ja Läti ettevõtega Forum Cinemas SIA ning jätkab tegevust juriidiliselt ühe ettevõttena, mida juhitakse Tallinnast.

„Ettevõtte üheks regiooniks liitmine tähendab, et grupi tasemel käsitletakse Eesti, Läti ja Leedu ärisid ühe tervikuna ning ka kinode tulemusi hakatakse hindama konsolideeritult,“ selgitas Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo.

„Kuna kõige rohkem juhtimiskompetentsi on koondund Eestisse, siis oli ka loogiline, et Baltikumi tervikliku turu juhtimine usaldati just Eesti juhtkonnale.“

Kongo selgitas, et turgude liitmine on juba äriliselt otstarbekas, kuna see võimaldab Eesti juhtkonnal hakata ellu viima oma visiooni kogu Baltikumi turu ulatuses ning teiseks saavutatakse kokkuhoidu mitmetelt tegevuskuludelt. „Väldime dubleerivaid tegevusi ning ka näiteks turunduskampaaniate puhul tagab mahukasv märkimisväärse kokkuhoiu,“ lisas Kongo ning märkis, et Baltikumi kinopubliku eelistused on üldjuhul küllaltki kattuvad.

„Tegelikult on ülebaltiline juhtimine käinud meil juba möödunud aasta lõpust, aga nüüd siis jõudsime ettevõtete ühendamisega ka juriidiliselt ühele poole,“ lausus Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo.

Forum Cinemas opereerib Eestis kolme, Lätis ühte ning Leedus viite kino, mida eelmise aasta jooksul külastati kokku ligi 5 miljonit korda. Kinogrupi käive ületas 38,5 miljonit eurot ning kokku andis ettevõte möödunud aastal Baltikumis tööd 300-le inimesele.