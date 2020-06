Forumi kinokett kahekordistas tulemuse

„Ettevõtte rahavood on koos grupiga planeeritud aasta lõpuni, lähtudes stsenaariumist, et kinokülastus ei taastu enne uue aasta algust. Ettevõte on valmis kaasama ka lisavahendeid, juhul kui kõige negatiivsem stsenaarium peaks paika pidama,“ kirjutab Forum Cinemas aastaaruandes.

Eestis Coca-Cola Plazat, Centrumi ja Ekraani kino käitav Forum Cinemas pea kahekordistas Läti ja Leedu ettevõtete ühinemisega eelmisel aastal käibe ja kasumi: käive suurenes 9,8 miljonilt eurolt 18,2 miljonile ja kasum kasvas 0,7 miljonilt eurolt 1,9 miljonile eurole.

