FOTO | Eesti firma arendab hotellikompleksi väga põnevas kohas

ÖÖD OÜ on 2016. aastal asutatud ning Eesti disainiauhinnaga pärjatud ettevõte, mis on spetsiaalselt loodud ja arendatud hotelliäri silmas pidades. Ettevõtte tootmine asub Tartus, müügimeeskond Tallinnas. ÖÖD on loodud aastaringseks kasutuseks ning kuna maju on võimalik transportida nii valmiskujul kui materjalina, saab ÖÖD maja üles panna mistahes paigas ja olukorras. Tänaseks on ÖÖD peegelmaju võimalik leida 12 riigis Euroopas ning lisaks USAs ja Aafrikas, Ghanas. Lisaks tulevikuarendustele Aafrika mandril on ettevõttel selged plaanid ka mujal maailmas. Hetkel ollakse esimeses etapis leidmaks investoreid sisenemaks USA turule.