FOTO | "Eesti maffia" seinale lisandus ülikiirelt kasvav krüpto-idufirma

„Ettevõtte asutamisest saadik oleme igal aastal kaasanud miljon uut kasutajat ning tänavu suudame plaanide kohaselt saavutada isegi 2 miljonit uut kasutajat. Krüptovaluutade turg võib paljude jaoks tunduda keeruline, seega on meie eesmärgiks, et krüptorahasse investeerimine oleks inimeste jaoks võimalikult mugav ja lihtne. Meil on hea meel, et meie kiiret kasvu ja edu tunnustatakse ka Eestis," sõnas Paxfuli kaasasutaja Artur Schaback.

Estonian Mafia Wall of Fame (Estonian Mafia väljend on tulnud Eesti idufirmade- ja digiedust maailmas - toim.) sein asub Tallinnas Lift99 hoones ja sellele pääsemiseks peab ettevõte kasvatama enda käivet igal aastal 80-100%, omama 3 miljonit eurot või suuremat iga-aastast käivet ja maksma Eestis igas kvartalis vähemalt 100 000 eurot makse. 2020. aasta kolmandas kvartalis maksis Paxful Eestis 2,7 miljonit eurot tööjõumakse.

„Meie jaoks on suur au asetuda nende firmade kõrvale, kelle märk seinal juba seisab. Paxful on Eestis võrreldes nende firmadega veel vähe tuntud, kuid loodame edaspidi rohkem silma paista. Oleme Paxfuli Eesti juurte üle väga uhked ja vahva on väljaspool Eestit rääkida, et siit on alguse saanud krüptoäri, kus kaubeldakse miljardite USA dollaritega," sõnas Shaback.

Paxful asutati 2015. aastal ja praeguseks kasutab ettevõtte teenust üle 4,5 miljoni kasutaja. Schabacki sõnul on teenuse mugavaks kasutamiseks võimalik Paxfuli kaudu krüptoraha soetada kasutades üle 300 erinevat maksevahendit, alates suurtest rahvusvahelistest makselahendustest lõpetades väiksemate kohalike teenustega.