FOTO | Elektrilevi taastas Paides ligi 100 aastat vana alajaama

„Elektrilevi võrk on justkui läbilõige ajaloost. Meil on kaasaegsed kaugjuhitavad viimase tehnoloogiaga varustatud alajaamad viimasest kümnendist, aga meil on ka võrgus täiesti töökindlat vara, mis pärineb ligemale 100 aasta tagusest ajast," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. „Seejuures oleme tõdenud, et kohati on Eesti ajal ehitatud alajaam isegi paremas seisus kui näiteks mõni 30 aastat noorem Nõukogude ajal püstitatud elektrivõrgu hoone".

Paide Laial tänaval asuv alajaam on taastatud võimalikult autentsel kujul. Ehitustöid viisid läbi Connecto ja Haart Ehitus. Vanal alajaamahoonel taastati nii katus kui ka fassaad, tehti vajalikud haljastustööd ja paigaldati infotahvel.

„Elektrivõrgu ajalugu räägib ühtlasi ka lugu sellest, kuidas toimus Eesti elektrifitseerimine. Oleme viimase paari aasta jooksul kaardistanud üle 30 alajaamahoone, mis on oma arhitektuurilt väga ehedad ajastu peeglid ning on samal ajal mänginud Eesti elektrifitseerimise ajaloos märkimisväärset rolli," ütles Tiisvend ja lisas, et kaardistatud alajaamade hulgas on nii neid, mis endiselt töökindlalt piirkonna elanike kodusid elektriga varustavad, kui ka neid, millest on järel ainult hoone ja mis tänaseks täidavad hoopis teist funktsiooni.

Eestis hakati erinevaid piirkondi, linnu ja asulaid ühendavat elektrivõrku rajama alates 1923. aastast, kui valmisid Ellamaa ja Ulila kaugemaa elektrijaamad. Seda loetakse ka tervet riiki katva elektrivõrgu alguseks.