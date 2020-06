FOTO | Endine siseminister ostis reklaamiärimehelt uhke jahilossi

Kinnistusraamatu andmetel on Seppiku firma Silma Matkamaja kinnistu omanikuna 22.mai kinnistusavalduse alsel registrisse kantud 1.juunil 2020.

Varasema LAAM kinnisvara kinnisvarakuulutuse kohaselt asub 9 toaga 172,2 ruutmeetrine loss 7 km kaugusel Haapsalu keskusest, Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteest 800 meetri kaugusel looduskaitse metsaalal. Väga privaatse asukohaga krunt, mis ulatub mereni ning mille ümberolevad metsad on looduskaitse all. Mere ja maja vahel on rikkalik puutumata loodus. Jahilossi müügihind oli kuulutuse kohaselt 400 000 eurot.

Tegemist on tsaariaegse XX sajandi arhitektuuri kultuurimälestisega, mis võeti esmakordselt kohaliku jahiseltsi poolt kasutusse aastal 1910. Hoone on arhitekt Edgar Johan Kuusiku kujundatud. Kinnistu on 6,9 ha suurune, mille põhjapoolne külg ulatub mereni. Kinnistule on registreeritud 172,2m² peamaja, 38m² kuur, 39m² saun ja kaev. Reaalsuses on peamaja suurem kui registris olevad andmed näitavad ja hoovis on tiik, seisis müügikuulutuses.

Aastal 2005 on jahiloss täielikult renoveeritud.