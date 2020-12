FOTO | Endised e-residentsuse programmi juhid aitavad imeilusale saarele luua tuleviku linna

E-residentsuse endine tegevjuht Ott Vatter ja endine tootejuht Silver Siniavski juhivad oma ettevõtte Vertikal Digitali kaudu Eestist Hondurasele rajatava tuleviku ambitsioonikaima vabamajandustsooni e-valitsemise platvormi arendamist.

Vertikal Digitali partneri Ott Vatteri sõnul on Kesk-Ameerika majanduskeskkond tuntud oma keerukuse poolest. „See on meie jaoks äärmiselt põnev väljakutse, Hondurasel ei ole samasuguseid eeliseid nagu Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas Eestis. Näeme, et saame oma aastate jooksul kogutud teadmistega panustada täiesti teistsuguses keskkonnas ilma Eesti e-residentsuse programmiga konkureerimata."

Foto: Vertikal Digital



Roatán Próspera nimeline sotsiaalmajandusarengu piirkond rajatakse Hondurase Vabariigi tellimusel. See saab esimeseks mitmest poolautonoomsest innovaatilisest iduettevõtluse ja elukeskkonnast regioonis. Projekti arendab rahvusvaheline ettevõte Honduras Próspera Inc., kelle eesmärk on suurendada piirkonna sotsiaalset-, õigusalast ja majandusarengut läbi innovaatilise seadusandluse, turvalisuse ja e-valitsemise tehnoloogia. Lisaks on arendajate hulgas keskkonnasõbraliku elukeskkonna projekteerijana üks maailma tuntumaid arhitektuuribüroosid Zaha Hadid Architects. Akadeemilise uuringukeskuse rajab Euroopa üks juhtivaid haridusorganisatsioone Saksamaalt, TUM International. Tulevikku linna peamist atraktsiooni, tipptasemel e-teenuste platvormi arendamiseks valiti aga eestlased just nende rikkaliku riiklike digiteenuste ekspordi kogemuse tõttu.

"Eesti kogemus ning digitaalne areng tänaseni on kadestamist väärt ning me loodame arendada koos kõige kaasaegsema majanduspiirkonna läänepoolkeral. Meil on hea meel kaasata tippspetsialistid Eestist, kui maailma kõige arenenumast e-riigist," ütles Honduras Próspera Inc. tegevdirektor Erick Brimen.

Silver Siniavski sõnul on nende poolt loodav ePróspera e-teenuste platvormina sarnane eesti.ee-le. "See on virtuaalsete teenuste kogum, mille eesmärk on luua kaootilises Kesk-Ameerika ärikeskkonnas ettevõtjate jaoks usaldust."