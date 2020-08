FOTO | Igikestev probleem: Hiiumaal ulatub praamijärjekord lausa kilomeetrini! Tuleb oodata tunde

Delfi lugeja märkis, et mandrile saamiseks tuleb järjekorras olijail oodata umbes kolme-nelja laeva minekut ja tulekut. Hädas on nii kohalikud kui ka külalised - kel häiritud koju-, kel tööleminek.

Kui eile oli ettevõttel TS Laevad võimalik täita graafikus olnud auku ühe lisalaevaega, siis täna kahjuks samasugust lahendust planeerida pole võimalik: kõik praamid on töös, sõiduplaan töötab täies jõudluses ning abi pole kuskilt võtta.

"Eks laevad sõidavad nii kaua, kui võimalik," märkis ettevõtte kommunikatsioonijuht Sirle Arro Delfile. "Kes siis järjekorda tuleb, võtku sööki-jooki-lugemist, et aeg mööduks meeldivamalt."

Arrol tuli tõdeda, et tänane juhtum on tingitud just nimelt pikast nädalavahetusest - inimesed tulid taasiseseisvumispäeva tähistama saarele juba kolmapäeval ja neljapäeval, ent tagasi mandrile soovivad kõik saada just nimelt täna.

Arro palub saarte vahel reisijatel mõelda seetõttu oma reisiplaanid edaspidi ümber - võimalusel reisida vähem populaarsel ajal (nagu näiteks eilsel laupäevasel õhtupoolikul või hoopistükkis esmaspäeval).