FOTO | Killuke eksootikat. Bermuda otsib Eestist koostööpartnereid e-riigi arendamiseks

„Bermuda on samuti väike riik ja nende majanduses on väga suur roll finantssektoril. Sarnaselt meile muudaks seal paberimajanduse asendamine e-teenuste ja digitaalsete lahendustega asjaajamise oluliselt lihtsamaks ja paindlikumaks," ütles minister Kaimar Karu. „Eesti infotehnoloogiasektori jaoks tähendab see eelkõige uusi ekspordivõimalusi, võimalust luua Eestisse uusi töökohti ning tutvustada laiemalt Eesti e-riigi kogemusi. Tulemused koostööst Bermudaga ei jää vaid meie kahe riigi vahele - Eesti digilahendustest on huvitatud ka mitmed maailma suurimad rahvusvahelised finantsettevõtted, kelle peakorterid asuvad Bermudal ning kes on Brexiti valguses kaalumas uusi EL kontorite asukohti," rääkis Karu.

„Ei maksa arvata, et meie koostöö Bermudaga jääb vaid meie ja Bermuda vahele," täpsustas Karu. „Eesti huvides on demonstreerida meie asjalikke lahendusi ning näidata meie võimekust usaldusväärse koostööpartnerina, aga ka seda, et suudame projekte edukalt läbi viia nii naabrite kui kaugemal asuvate riikidega. Meie ettevõtjad on juba laienenud ka mitmetele Euroopa Liidu välistele turgudele ning mida rohkem me suudame ka riigi tasandil näidata koostöövalmidust ning -võimekust, seda lihtsam on meie ettevõtetel uusi uksi avada ning ekspordikäivet kasvatada," toonitas Karu.