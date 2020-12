FOTO | Kütusemüüjad tõstsid jälle hinda

Mootoribensiini 95 liiter maksab suuremate kütusemüüjate tanklates nüüd 1,249 eurot. Eile sai tankida 1,229. 50-liitrise paagi puhul teeb see hinnavaheks ühe euro.

Mootoribensiini 98 liiter maksab 1,299 eurot ning diislikütuse liitri eest tuleb maksta 1,059 eurot.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütles, et maailmaturu hinnad on olnud tõusus juba novembri lõpust alates, kuid kohalik konkurents hoidis hindu tanklates samas tempos kasvamast.

"Kuivõrd sisseostuhinnad olid jätkuvas tõusus, ei olnud võimalik enam hindu all hoida ja seetõttu oli ka tänane muutus vältimatu. Edasised arengud sõltuvad jätkuvalt sellest, kas sisseostuhinnad jätkavad tõusu ja kuidas reageerib sellele konkurents," lausus Sülluste, lisades, et oma mõju on kindlasti ka saabuval jõuluperioodil ja võimalikel jõulusoodustustel.

23.novembril tõstsid mootorikütuste jaemüüjad diislikütuse liitri hinda 4 sendi võrra 1,039 eurole. Novembri lõpus musta reede kampaania korras langetasid aga kõik kütusemüüjad nädalavahetuseks hinda 8 senti liitrilt.

Mootorikütuste tooraine on toornafta. Seda muidugi otse kütusepaaki ei valata ning rafineerimistehastes valmistatakse sellest mootorikütust ning nii mootoribensiini kui diislikütusega kaubeldakse maailmaturul eraldi.

Samas, nafta hinna muutus dikteerib siiski ka mootorikütuste hinna kujunemist. Rahvusvahelise naftatootjate kartelli OPEC liikmed koos liitlastega otsustasid eelmisel nädalal pärast pingelisi mitmepäevaseid arutelusid uuest aastast naftatootmist suurendada 500 000 barreli võrra päevas. OPECi kogunemise järgselt kerkis Põhjamere Brenti barreli hind 1,4% 48,92 dollarini ning USA West Texas Intermediate tuletistehingute barreli hind tõusis 0,8% 45,56 dollarini.

Nafta hinda on kergitanud positiivsed koroonavaktsiini puudutavad uudised, mis tähendab, et kui pandeemiast võitu saadakse, suureneb ka naftanõudlus. Samas prognoosib krediidireitingute firma Fitch Ratings, et vaatamata vaktsiiniuudistele võib Brenti barreli hind järgmisel aastal langeda 45 dollarini.