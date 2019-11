FOTO: Läheb rabamiseks? Tallinna sadam pani müüki Paljassaare sadama

Tallinna Sadam teatas sel nädalal, et müüb elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Paljassaare tee 28d asuva kinnistu, kus asub neljakorruseline haldushoone ja muud rajatised, ning Paljassaare tee 26b asuva maaüksuse, millel paiknevad sadamakaid, rööbasteed ja teised rajatised ning kinnistamisel tekkivad kinnistud või nende hoonestusõiguse.

Samuti pani Tallinna Sadam enampakkumisele Paljassaare raudtee R4 maaüksuse rööbasteede ja muude rajatiste ning kinnistamisel tekkivate kinnistute või nende hoonestusõigusega ning Paljassaare põik 1 kinnistu, kus asub muu hulgas varjend.

Tallinna Sadama kommertsjuht ja juhatuse liige Margus Vihman ütles ERR-ile, et Paljassaare sadam jääb perspektiivselt Tallinna linna elamukeskkonna arendamise piirkonda, mistõttu ei ole kaubasadama pidamine sellises asukohas mõistlik ega vastutustundlik.

"Tallinna Sadam on juba aastaid tagasi võõrandanud suurema osa sadama akvatooriumit ümbritsevatest maatükkidest. Praegusel juhul oleme alustanud meile allesjäänud varade realiseerimist, et see aastaid tagasi alguse saanud protsess lõpule viia ning oma tegevus Paljassaare sadamas lõpetada," lisas ta.

Vaata suurhoone pakkumist siit, alghind on 301 000 eurot.