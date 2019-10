FOTO | Mees leiutas geniaalse viisi, kuidas tööjuures tasuta õlut juua

Toidu- ja joogikoht New Holland Brewing's Knickerbockeri klientidele avaneb selge vaade samas majas, kolmandal korrusel, asuvale suurele sildile, kus on kirjas: „Palun saatke õlut kolmandale korrusele, Samile. Aitäh!"

Kolmandat korrust rendib reklaamifirma Media Place Partners. Ning Sami tehtud silt töötab.

Knickerbockeri juht Eli Harper ütleb, et mitmed nende kliendid on saatnudki õlut kolmanda korruse Samile.

„Meie viimased andmed näitavad, et ta on saanud 85 õlut," ütles Harper. „Seda umbes aasta ajaga. Nii et ta säästab hulga raha! See on väga lõbus lugu, mis elab oma elu. Kõik ju sooviks, et keegi neile õlle välja teeks."

Kuulsa Sami täisnimi on Sam Hoats ja ta on Media Place Partnersi vanem digistrateeg. Ta ütleb, et sai inspiratsiooni, kui nägi jalgpalli mängu ajal telekast reklaame.

„Niisiis ma istusin oma töölaua taga ja mõtlesin, kas ma suudan teksti niimoodi teha, et see oleks loetav," kommenteeris ta. Toidukoha omanik Harper ütleb, et Sami sildi edu võib peagi tuua lettidele eripruuli „Kolmanda korruse Sam". Ja nüüd kõik silte meisterdama.