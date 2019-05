FOTO | Pulma-aastapäeva tähistanud naine leidis oma austri seest pärli

Koos abikaasaga nauditi restoranis tol õhtul nii mullijooki kui ka grillitud Fine de Claire austreid, mis restoran Hollandist toonud.

Restoranis The Nautilus einestanud naine rääkis, et pärli leidmist ta esialgu suureks sündmuseks ei pidanud ning libistas leiu esialgu lihtsalt taskusse.

Hiljem kodus asja uurima hakates ilmnes, et austri seest pärli leidmine on väga haruldane, pärl võib peituda ühes austris 100 000 austri kohta.

"Esialgu oli ta must ja ei saanud hästi aru, et mis see on. Kodus puhastasin selle pärli ära ja siis hakkasin aru saama, kui eriline leid see on," sõnas Kesküla.

Pärl on väike, napilt millimeetrise läbimõõduga.

Uurides, mida naine pärliga peale hakkab, sõnas ta, et kuna abielupaaril puuduvad laulatussõrmused, siis on pärl sobilik nüüd sõrmuse sisse igapäevaseks kandmiseks seada.

Restorani teenindusjuht Karl-Erik Illik muigas, et nende juurde on kliendid nüüd alati oodatud nii einestama aga muu hulgas ka pärleid otsima. Restoranis serveeritakse nädalas umbes 1000 värsket austrit, mis on pärit Prantsusmaalt, Hollandist ja Iirimaalt.

Pärleid pole varem The Nautiluse austrite seest leitud ning teenindusjuht pole kuulnud, et selliseid leide mujal Eestiski ette tulnud oleks.