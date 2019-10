FOTO | Rumeenias miljoneid kaotanud Swedbanki kliendid nõuavad täna Eestisse tulnud pangajuhilt vastust: kus on meie raha, Göran?

Olen tänaseks olnud neli aastat pankrotitoimkonna liige protsessis, kus oleme püüdnud päästa ligi 200 Eesti erainvestori investeeringuid Rumeenias. See on protsess, milles Swedpank on neid oma kliente, kelle investeerimisportfelle hallati, aastaid hämanud. Pangapoolset hoolsuskohustust nõudvates investeerimistehingutes osteti Swedpanga klientide raha eest Rumeenias suvalisi põllusiile ja metsataguseid kinnistuid, kuhu osaliselt puudub ka igasugune juurdepääsu võimalus. Kohtuvaidlused antud asjas on kestnud juba mõned aastad, kuid pank pole grammigi taganenud oma seisukohast, et nad on olnud hoolsad ja kõik nõuded on aegunud. Üldsusele on jäänud mulje, et investorid olid ise rumalad ja tegid lihtsalt valesid rahapaigutusotsuseid. Tänaseks oleme aga punktis, kus lahendust vajab nö „rehkenduse teine pool“, sest 42% kaotsiläinud rahast paigutas Rumeeniasse Swedpank ise portfellihaldusteenust osutades ehk oma klientide raha nende eest ja nendega täpsemalt konsulteerimata investeerides. Kui kasutada avalikkuses kõlanud retoorikat, et antud investeerimisotsused olid rumalad ja läbikaalumata, tegi ju need otsused oma klientide eest Swedpank ise ja peab selle eest nüüd ka vastutama.

Lühidalt kokku võttes on Rumeenia „maadetehingu“ lugu lihtne. Swedpanga abil ja vahendusel koguti 2007. aastal Eesti investoritelt 8,4 miljonit eurot, et investeeringuna osta Rumeenias 46,3 ha väheväärtuslikku põllumaad paljude eri siiludena. Tagantjärgi tarkusega teame, et DTZ kinnisvarabüroo poolt avaldatud statistika järgi oli 2007. aastal Rumeeenia põllumaa hektari keskmine hind 1000 eurot. Seega oleks olnud kõnealuse 46,3 hektari väheväärtusliku põllumaa mõistlik hind heal juhul 46 300 eurot. Swedbank aktsepteeris aga nende maade ostmise 8,3 miljonit eurot kallima hinnaga, kaasates tehingusse oma portfellihalduse teenuse kundede raha. Kusjuures teenis pank neilt tehingutelt vahendustasuna 200 000 eurot ehk rohkem kui oli kogu ostetud maa tegelik väärtus. Samuti aktsepteeris pank „investeerimisprogrammi“ juhtimistasudena mitmetes kordades maa tegelikku väärtust ületavate summade väljamaksmist. Märkimisväärne on, et juhtimise eest tasude maksmiseks võeti täiendavalt isegi laenu ajal, kui Swedbank oli juba saanud võlgniku 100% omanikuks. Kuigi ise juba omanik, ei pidanud ta võimalikuks juhtimistasude maksmiseks enda vahendeid 100protsendilisse tütarühingusse paigutada, rääkimata sellel otstarbel laenu andmisest. Absurdne, aga täpne kirjeldus juhtunust.

Eurostati andmetel oli Rumeenia põllumaa keskmine hektarihind kümnendiga ehk 2017. aastaks kasvanud 2085 euroni. Ehk siis juhul kui 2007. aasta tehingud oleks tehtud õige hinnaga, nagu siiani väidab pank, peaks tänaseks olema investeering vähemalt kahekordistunud ehk maadeportfelli väärtus tõusnud 8,4 miljonilt eurolt 16,8 miljonile eurole. Reaalsus on aga teine.

Oleme pankrotiprotsessi käigus juba viimased kolm aastat püüdnud müüa neid kinnistuid, mida Eesti investoritele vahepeal iseloomustati kui perspektiivseid arenduspiirkondi. Paraku ilma erilise eduta. Oleme püüdnud kogu protsessi vältel küsida Swedbankil esindajatelt, millise hindamisakti või kinnisvara turuanalüüsi alusel osteti kokku väärtusetuid kinnistuid. Swedbank aga ütleb, et dokumendid pole säilinud, kuid nemad on olnud hoolsad. Registrist nähtub siiski, et vahetult enne seda, kui Swedbank oma klientide raha maade soetamisse paigutas, oli neidsamu põllusiile ostetud kokku kuni 30 korda odavamalt.

Endine Moldova suursaadik Eestis Victor Guzun, keda oleme Rumeenias kohalikku keelt ja turgu tundva eksperdina kasutanud, on arvamusel, et keegi peab olema kedagi petnud. Arukad ja ausad inimesed ei saanud ju osta selliseid kõlbmatuid maid mitme miljoni võrra tegelikust kõrgemate hindadega. Ei tema ega ka pankrotitoimkond ei suuda mõista, mis ajendil hoolsuskohustusega seotud Swedbanki töötajad sellise košmaarse vea said teha. Võibolla ei olnudki see viga, vaid midagi hullemat. Suur ja tuntud pank paigutas oma klientide raha otseses mõttes mutta. Ei oska ma kuidagi kommenteerida ka pangapoolset selgitust, et maade ostmisel vastas nende hind turuväärtusele, aga siis tuli ootamatu riskina masu ja hinnalangus. Rumeenia põllumaade hindade turustatistika kohaselt ei saa see jutt lihtsalt tõele vastata.

Kohtu poolt Swedbank’i pankrotistunud investeeringule määratud pankrotihaldur Peeter Sepper on püüdnud viimase 3 aasta jooksul Rumeenia juhtivate kinnisvarafirmade kaudu müüa neid eestlastele parseldatud krunte. Alles viimastel kuudel on õnnestunud müüa kaks krunti, mille kogumaksumus on 200 000 eurot ja suurus kokku 11,4 hektarit, see teeb 24,6% kogu maadeportfellist. Teiste kinnistute vastu on puudunud kahjuks igasugune huvi.