FOTO | Tallinna–Viljandi rongis on rattauputus

"Kuigi reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti on Elroni Tartu, Narva ja Viljandi rongides rattad sel suvel keelatud, valitses paar peatust pärast Tallinnat kell 11.45 Viljandi suunal liikuvas rongis selline olukord," kirjutas Delfi lugeja. Tema sõnul jäi rattaomanikel õigust ülegi - kui öeldi, et rattaga ei tohi suvel nädalavahetuseti sõita, tuli vastuseks, et siis ostku riik suuremad rongid. "Samas pidid lapsevankriga inimesed vaatama, kuidas nad rongile ja maha saavad," ütles lugeja.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selgitas Delfile, et antud väljumisel jalgrataste kaasavõtmise keeldu ei ole, küll aga on Elroni kodulehel kirjas, et sellel reisil ei pruugi rattakohti olla piisavalt. "Aga see ei ole keeld. Kui tuleb suur grupp, siis ongi uputus," nentis ta.

Kongo lisas, et kui mingisugustel Elroni rongide väljumistel ongi jalgrataste kaasavõtmine keelatud, siis kehtib see ainult teatud lõikudel ja mitte kogu liini ulatuses. Nii on see ka mõningatel Tallinna–Viljandi liini väljumistel. "Mida kaugemale, seda vähem inimesi rongis on ja meil ei ole mõtet keelata tulla rattaga rongi peale Türi ja Viljandi vahel," sõnas ta.