FOTO | Tragikoomiline olukord. Ühisrahastuses kõrvetada saanud investorid on ummistanud PPA e-kirjakasti

Jaanuarikuus hakkas hargnema kahe ühisrahastusplatvormi saaga. Mõlemad on registreeritud Eestisse, kus regulatsioonid on sellised, et siia on suhteliselt lihtne selliseid teenusepakkujaid rajada. Mõlemad platvormid on sattunud raskustesse ja Ärilehele teada olevalt on petta saanute laviin PPA töötajad peaaegu lämmatanud. Juba jaanuaris ütles PPA Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Juhan Ojasoo, et neile on tulnud suurem hulk kaebusi ning oluline osa neist välisriikidest. Nõnda peab politsei suhtlema paljude välisriikide ametivendadega.

Facebookis levib kuvatõmmis ühele Envestio investorile tagasi tulnud kirjast. See oli saadetud e-kirja aadressile investment.fraud@politsei.ee. Vastusest võib selgelt välja lugeda, et kiri ei jõudnud kohale, sest adressaadi postkast on täis.

Politsei selgitab, kuidas peab käituma

PPA kodulehel on eraldi teema „Kas Envestio ja Kuetzal puhul oli tegemist pettusega?", kus muuseas on toodud ka sama e-kirja aadress, mis pöördumiste tõttu umbe jooksis. Niisiis selgub, et just Envestio investorid on "ummistuses" süüdi. Pole ka ime, neid on väidetavalt 13 000 kanti.

PPA lehel on kirjas, et politsei alustas mõlema platvormiga seoses kriminaaluurimise.