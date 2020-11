FOTO | Uus büroohoone keset kriisi - Tehnopoli ehitatakse 8-korruseline ärimaja

Kui üldiselt on COVID-19 kriisi tõttu uute hoonete ehitamine märkimisväärselt vähenenud, siis teadus- ja ärilinnakus Tehnopol alustatakse tööd jõudsaks laienemiseks. Astlanda Ehitus alustab 8-korruselise hoone arendamist, millest saab linnaku suurima mahuga büroohoone.

Arhitekt Mattias Agabuse projekteeritud ärimajja luuakse 12 000 m2 büroopinda ja 600-kohaline parkimismaja. Lõplikud üürnikud on veel selgumisel, kuid Astlanda andmetel hõivavad suure pinna hoonest Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus ning Tehnopoli teaduspark.

Tehnopoli arendus- ja kinnisvarajuht Tarmo Loog leiab, et uus büroohoone rikastab linnaku keskkonda. „Uue hoone rajamine laiendab nii olemasolevate kui ka uute klientide võimalusi olla ärikeskkonnas, kus teaduse ja äri kokkusaamisel luuakse innovaatilisi lahendusi. Tänu sellele laieneb ka meie linnaku kogukond, luues veelgi suurema võrgustiku siinsete töötajate vahel," sõnas Loog.

Astlanda elamuehituse ja kinnisvaraarenduse divisjoni direktor Kajar Kruus on seisukohal, et iga kriis saab ükskord läbi. Ettevõtetel, kel on selleks vahendeid, saavad madalseisu kasutada tulevikku investeerimiseks ja olla siis kriisi möödudes heal stardipositsioonil. "Koroonakriisi tõttu on üürnike vajadused töökohtade suhtes kindlasti muutunud. See aga ei tähenda, et tarvidus büroohoonete järele oleks kadunud. Töö tegemise viisid on muutunud paindlikumaks, mistõttu peavad ka tööruumid muutuma multifunktsionaalsemaks, et võimaldada inimestel tööd teha ka teistel viisidel kui laua taga istudes," ütles Kruus.