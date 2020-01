FOTO | Uus maailmarekord? Londonis osteti megahäärber ulmelise hinnaga

Rikkur maksis väidetavalt 275 miljonit dollarit. Algselt oli selles asukohas neli erinevat hoonet kahe aadressiga. Siis liideti nad aga kokku ülisuureks häärberiks, mis vaatab Hyde Parkile. See asub Londoni Knightsbridge linnaosas. See asub vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel legendaarset Harrodsi kaubamajast. Majas on mitu lifti ja kõrgeim turvalisuse tase. Näiteks kuulikindlad aktnad. Lisaks on seal ka bassein ja ka maaalune parkla. Seal on varem elanud miljardärist Liibanoni endine peaminister Rafic Hariri ja meie seast lahkunud Saudi Araabia sultan bin Abdulaziz.

Cheung ei oma Londonis vaid Rutland Gate'i hoonet. Forbes annab teada, et Hong-Kongis asuv ettevõte CC Land Holdings omab ka linnas asuvat pilvelõhkujat, mida kohalikud teavad ka kui „Juusturiivi".

Kui 275 miljonit dollarit on tõesti õige summa, siis tõukab mees troonilt Ken Griffini, kes maksis Manhattanil asuva katusekorteri eest 238 miljonit.