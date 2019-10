FOTO | Uus rekord. Üks klaasike seda jooki maksab rohkem kui Porsche 911 Carrera

Sotheby oksjonil müüdud pudel maksab niisiis ligi 20 Porsche 911 Carrerat. Viskide „püha graal" on „The Macellan Fine and Rare 60-year-old 1926". See valmistati niisiis 1926. aastal ning seejärel hoiti seda 60 aastat tammevaadis. 1986. aastal pandi see lõpuks pudelisse. Sothebys, maailma suurim oksjonimaja, ütleb, et see on kõrgeim hind, mida kunagi on ükskõik mis joogi eest makstud.

Aasta tagasi müüdi enam kui kolm korda odavamalt pudel Prantsusmaal toodetud veidi.

Sama viskikollektsiooni pudel müüdi 1987. aastal umbes 7500 dollari eest. Niisiis 32 aastaga on pudeli väärtus kasvanud 29 000 protsenti.

Oksjonil müüdi kokku pudeleid 10 miljoni dollari eest. Sotheby's ei avalda ostja isikut, kuid nad ütlesid, et suur oli huvi Aasia suunalt. Kallid joogid on viimasel ajal populaarsed Hiina rikka eliidi seas.

Eelmine joogipudeli rekord kuulus aasta tagasi Bonhamsi oksjonimaja poolt müüdud viskile, mis müüdi 1,1 miljoni dollari eest.

Eksperdid on jälginud, kuidas viimastel aastatel on kasvanud ka kallite burbooni viski pudelite hinnad. Samas ei ulatu need ligilähedalegi 1926. aasta pudelile. Burbooni liidrid maksavad 25 000 dollari kanti.