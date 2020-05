FOTO | Veider lugu. Äsja brändiuuenduse läbinud Eesti ettevõtte esindajad leidsid veebiavarustest ebameeldiva üllatuse

See on värske lugu, sest Mayeri pakendid said uue kujunduse sel aastal. Rebrändimisega tegeles Divisioni disainer Annika Saar. Hiljuti märgati aga internetis täpselt samasuguseid tooteid, aga pakendil särasid Hiina hieroglüüfid.

Fotol (loo lõpus) on näha kaks pakendit, kus muudetud on taustal olevate elementide tooni, kuid isegi asetus on üks-ühele sama. Logo ning esikülg on ka samaks jäetud, kui vaid hieroglüüfid kõrvale jätta.

Mayeri ja Division hakkasid asja uurima ning esialgne info on huvitav, aga segane. Tekstid on jaapani ning hiina keeles ja esialgsel uurimisel tundub, et tootja asub lisaks Hiinale ka Jaapanis, Osakas. Ka labor asetseb ilmselt kusagil Jaapanis. Sealt saavad erinevad brändid oma tooted ja viskavad neile enda disaini peale. Bei Dao ise ei ole eraldiseisev bränd, mida isehakanud detektiivid suutnuks tuvastada. Muide, Bei Dao tähendab jaapani keeles Põhja Saart. Sarnase logoga tooteid on turul mitmeid.

Lähim võimalik veebileht, mis avastati, manas neile ette logo, mil on kirjas Higashizawa Laundry Systems. Üks URL sellel lehel vihjab aga Dongze Laundry Systemsile. Veebikülje enda URL on üldsegi mingi kolmas nimi ning see on omakorda USA firma Alliance Laundry kodulehe otsene koopia. Hiina leht kasutab lihtsalt "scripti", et USA leheküljelt materjali tõmmata.

Disainerile tunnustus, aga...

Divisioni disainer Annika Saar ütleb esmalt, et Mayeri brändi uuendus ja uute pakendite väljatöötamine kestis koostöös kliendiga pea aasta. Pakendite disainimisel said nad inspiratsiooni Eesti kaunist ja metsikust loodusest.

„Antud juhtum on tunnustus, et meie disain on paistnud silma ka rahvusvahelisel turul, teisalt on meie disaini kasutamine tõsine autoriõiguste rikkumine," nendib Saar.

Mida Eesti firma teeb?

Kui mõnel puhul on Eesti ettevõtjad jätnud asja sinna paika ja loobunud hiinlastega võitlemast, siis Mayeril on plaan siiski edasi liikuda. Nad on juba ühendust võtnud patendivolinikuga, kes esialgu selgitab välja võimalused. Siis sünnib ka tegevusplaan.

„See ei sünni kindlasti lühikese ajaga. Juba oleme teada saanud, et Hiinas on süsteemsus juba heal tasemel ning seal on olemas eraldi uurimisasutused/kohtud, kes tegelevad patentivaidlustega. Jaapani osas alles uuritakse, sest on selgusetu, milline on nende roll kõiges selles," ütles Mayeri Industriesi esindaja ja lisas, et töö käib ja lahendus soovitakse saada.