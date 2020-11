FOTOD | Aasta ehitajaks valitud Rand ja Tuulbergi projektijuht aitas rajada Eesti suurima erameditsiinikeskuse uut hoonet

Täna aset leidnud ehitussektori aastakonverentsil „Ehitus 2021+“ arutleti, milline on Eesti teekond kvaliteetse ruumini ning miks me veel selleni jõudnud pole. Samuti kuulutati ehitusauhindade galal välja sektori säravaimad tegijad ja projektid.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lausus konverentsi avades, et lõppev aasta pole olnud ehitussektorile kerge ning kevadest saadik on riik otsinud võimalusi, kuidas säilitada sektori jätkusuutlikkus.

Riigi tellimused suudavad vaid osaliselt kriisi mõju leevendada

„Avaliku sektori investeeringute ja toetuste stabiilsus on tähelepanu all ka järgmise aasta riigieelarve koostamisel. Arvestame, et riigieelarve suudab ehitusturu jahtumist teatud määral tasandada ja seisame ka selle eest, et kohalikud omavalitsused säilitaksid oma investeeringumahud,“ rääkis ta.

Minister märkis, et praegu tegeletakse aktiivselt Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi, kvoodimüügitulude ning taaskäivitamise rahastuse kavandamisega „Meie ees on suured väljakutsed, mille ületamiseks tuleb jõudsalt ehitada,“ ütles ta.

„Väljakutsed seisnevad kliimapoliitikas ja tehnoloogilises arengus, mistõttu on lepete fookuses rohe- ja digipööre – peame ehitades vähendama järjepidevalt ka oma ökoloogilist jalajälge,“ sõnas Aas. Ta rõhutas ka ehituse pika vaata olulisust, mis viib riiki lähemale just selle kvaliteetse ruumi ideaalile, mida insenerid, arhitektid ja ettevõtjad konverentsi arutelude käigus lahti mõtestasid.

Konverentsi peaesineja, Rootsi riigiarhitekt Helena Bjarnegård rääkis kvaliteetse ruumi kujunemisest Rootsi näitel. Ta sõnas, et ehitisi planeerides mõeldakse tihtipeale neist kui eraldiseisvatest objektidest, kuid arvestama peaks inimeste vajadustega ning keskkonnaga tervikuna ning need vajadused võivad ajaga muutuda.

„Osa ehitussektorist on juba praegu motiveeritud kvaliteetset ruumi looma,“ lisas ta. „Oluline on jõuda nüüd rohujuure tasandile ehk kõigi nende inimesteni, kes erinevate objektide kallal töötavad. Avalik sektor peab olema siin eeskujuks,“ leidis Bjarnegård.