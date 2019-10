FOTOD | Aasta ettevõtte tiitliga pärjati firma, mis on Eestisse toonud üle 200 miljoni euro

Aasta ettevõte valiti EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Ettevõtluse auhind" ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabel" parimate seast.

„Tänavune aasta välisinvestor ja aasta ettevõte on toonud Eesti majandusse üle 200 miljoni euro välisinvesteeringuid. Just sellised välisinvesteeringud aitavad tuua Eestisse uusi teadmisi, luua uusi töökohti ning tõsta Eesti inimeste palku," ütles EASi juhatuse liige Sigrid Harjo ning lisas, et kõiki võitjaid iseloomustab ambitsioonikus ja suunatus ekspordile, mis on meie majanduse arengu aluseks.

EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Ettevõtluse auhind 2019" võitjad:

Aasta uuendaja - SK ID Solutions AS

Aasta eksportöör - Cleveron AS

Aasta pereettevõte - OÜ T-Tammer

Aasta disaini rakendaja - Evocon OÜ

Aasta välisinvestor - Estonian Cell AS

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabeli 2019" võitjad:

Konkurentsivõimelisim suurettevõte 2019 - Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2019 - CM Tallinn AS

Konkurentsivõimelisim mikroettevõte 2019 - Intelligentne Grupp OÜ

Noore ettevõtja tiitli ja sellega kaasneva 5000 eurose preemia pälvis Ampler Bikesi üks asutajatest Ardo Kaurit. Kaurit on krossisõitja ja tehnikahuviline, kelle kiiresti kasvava firma Ampler Bikesi elektrijalgrattad lähevad ekspordiks üle maailma.