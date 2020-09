FOTOD | Aja märk. Finnairi stjuardess pidi teenindama hoopis teistsugust reisi

Foto: Finnair

On aja märk, et lennufirmad peavad leidma uusi viise, kuidas elus püsida. Soomlaste Finnair on oma A330-d reisilennukitest kaubalennukiteks ümber ehitanud. Nad andsid sotsiaalmeedias teada, et nende stjuardess Kaisa tegi esimese põneva lennu kaasa.