FOTOD | Algas riigivanema Jüri Jaaksoni hõbemündi müük

Mündi tiraaž on 3000. 15 eurose nimiväärtusega mündi müügihind on 40 eurot.

Hõbedast meenemündi autoriteks on kunstnikud Anna Roomet, Risto Tali ja Rait Siska.

„Saime mündi tegemiseks Võru linnamuuseumis arhiivis kõvasti tuulata ja sobivat Jaaksoni pilti otsida,“ ütles Anna Roomet.

Münt on tehnilise lahenduse poolest kahel põhjusel eriline.

„Mündil pole servaäärt,“ lausus ta. „Münti vaadates ei pruugi tajuda, et mündi esikülg on nõgus. See kaitseb münti kulumise eest.“

Selle servaääre ärajätmise pärast käis korralik vaidlus, meenutas ta. Teised Eestis väljaantud mündid on servaäärega, mis kaitseb münti kulumise eest.

Esimene ja teine münt anti pidulikult üle keskpanga endistele juhtidele Vahur Kraftile ja Ardo Hanssonile. Järgmised mündid said endale kingituseks kunstnikud.

Enne kella 11 oli Eesti Panga muuseumi ukse juurde kogunenud lühike mündihuviliste saba. Kella 12 eel, kui müük avati, oli järjekorras suurusjärgus 50 inimest.