FOTOD | Avati LHV pensionikogujate rahaga ehitatud esimesed üürimajad Põhja-Tallinnas

"Usume, et Skandinaavia maades laialt levinud professionaalselt arendajalt kinnisvara üürimise mudel hakkab kanda kinnitama ka Eestis. Näiteks, kahele Soome suurimale pensionifondile kuulub ligi 6700 üürikorterit ning ka LHV pensionifondid näevad enda jaoks häid võimalusi Tallinna üüriturul," ütles LHV pensionifondide juht Kristo Oidermaa. "Koos Lumi Capitaliga oleme loonud kõik eeldused selleks, et pensionifondidele kuuluvad majad osutuksid üürikinnisvara otsija esimeseks valikuks ning nagu näha, huvi kahe esimese maja vastu seda ka kinnitab," lisas Oidermaa.

Lumi Kodude üürimajade ainuomanik on LHV pensionifondid. Lumi Kodusid juhib Lumi Capital, kellel on suuremahuliste kortermajade juhtimisel ja kvaliteetsete korterite arendamisel pikaajaline kogemus. Elaniku seisukohalt on Lumi Kodude üks kaalukas eelis just kindlus, et ta saab oma eluaset üürida nii pikaks ajaks, kui selleks on vajadus. Tõelise kodu tunde saab iga elanik luua ise, kujundades ja sisustades kodu just enda maitse järgi.