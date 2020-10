FOTOD | Baltimaade ainsa purilennukite tootja ebakindlast tulevikust: töötegijaid ei ole ja tellimused on neli korda vähenenud

Maailmas on viis purilennukite tehast. Kolm nendest on Saksamaal, üks Tšehhi Vabariigis ning üks Lõuna-Aafrika Vabariigis. Need kõik on Leedu ettevõtte tõsised konkurendid.

Töötajaid ei ole

Tehas suudaks valmistada rohkem purilennukeid- aastas umbes 20, kuid ettevõttel napib töötajaid. Seadmed on vanad, noori inimesi ei ole ja nii minnaksegi maailma õnne otsima.

30 aastat tagasi asus tehas kahes hoones ning tööd anti ligi 600 inimesele, nende seas 150 disainerit. Praegu on tootmine vaid ühes hoones ning firmas on 45 töötajat, neist 6 disainerid.

Mačiulise sõnul on nõudlus purilennukite järele vähenenud, kuid toodetakse sama palju lennukeid kui tegid 600 töötajat.

Tehasele vajalikke spetsialiste ei koolitata üheski Leedu õppeasutuses ning insenere on koolitanud ettevõte ise.

Küsimusele, kas inimesed ei soovi tööd teha, vastas Mačiulis, et neid lihtsalt ei ole. Ning lahkujaid, näiteks pensionile siirdujaid on keeruline asendada. Tema sõnul ei saa nad ka roboteid kasutada. „Kui teeksime mass-toodangut, siis saaksime mõned protsessid automatiseerida," rääkis ta.

Tehas tegutseb aktsionäride, töötajate ning purilendurite entusiasmist. Küsimusele, kas tegevus ka kasumit toob, vastas Mačiulis: „Moraalne rahuldus- kas see läheb kasumina arvesse või mitte?".

Ta lisas, et kõik tahavad palu teenida- seda tahavad praegused noored ning soovisid nemadki. Kui motivatsioonist üksi ei piisa. See on pikk protsess ja raha tuleb siis, kui toode on hea ja sinu ideed on kõige paremad. Kui seda saavutada ei suuda, ei teeni ka töötajad hästi.