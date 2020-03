FOTOD | Britid käisid enne eriolukorra kehtestamist meie pandipakendi süsteemiga tutvumas. „Tulime siia oma Euroopa sõpradelt õppima!“

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS 6

Steve Stothard (vasakult) ning Mo - Shahid Razzaq Eesti Pandipakendis. Foto: Ilmar Saabas

Kui meile on tavapärane, et poes maksad joogi eest 10 senti rohkem, sest lisandub tasu taara eest, mille pärast pudeli või purgi eest tagasi saad, siis Suurbritannias see niimoodi ei ole. Šotimaal peaks süsteem rakenduma järgmisest aastast.