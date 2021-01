FOTOD | Bussiettevõtted protestivad valitsuse otsustamatuse vastu

Minister Siem väidab oma kirjas, et kõige parem toetus, mida Vabariigi Valitsus bussiettevõtjatele saab osutada, on rahvastiku vaktsineerimine. Et seejärel avanevad piirid ja bussiettevõtete piirangud kaovad. Me kahtleme tõsiselt selles, kas suur osa bussifirmadest selle ajani vastu peab. Bussifirma ei saa ennast ajutiselt kinni panna. On palju püsikulutusi, mida ei saa peatada ja hiljem tegevust jätkata. On ettevõtjaid, kes sõidavad vanade bussidega ja kellel ei ole liisingukulusid. On ka ettevõtteid, kes parematel aastatel investeerisid uutesse bussidesse, mis vastavad üleeuroopalistele keskkonna- ja turvalisusnõuetele. Investeerisime sellepärast, et olla konkurentsis ja pakkuda nii Eesti siseturistidele kui ka välisturistidele mugavat, turvalist ja paindlikku teenust. Samuti sellepärast, et olla konkurentsis naaberriikidest tulevate vedajatega. Juhuvedajatel on olnud väga keeruline ennast ajutiselt nii pikaks ajaks kinni panna ilma riigi toetuseta.

Üks minister Siemi väidetest oli, et ühenduse tegevuslubasid omab Eestis 550 firmat ja rahalised võimalused ei luba kõiki toetada.

Käesoleva pöördumisega seisame nende bussifirmade eest, kes tegelevad AINULT juhuvedudega, kellel ei ole ühtegi riigi poolt doteeritavat liini. Kui 550-st ühenduse tegevuslubasid omavast bussiettevõttest on rahvusvahelise juhuveo kontrollraamatu ERAA-st välja võtnud 105 ja neist ehk pooled sõidavad ainult juhuvedusid, siis toetatavate arv on lõpuks kümnendik esialgu arvatust.

Kui riik ei mõista või ei soovi mõista, et ka bussifirmad on seotud turismiga ja annavad tööd kohalikele elanikele, siis tulevikus võib küllap näha siin liikumas ainult välismaiseid vedajaid, sest kohalikud firmad lihtsalt lõpetavad tegevuse. Eesti koolilastega sõidavad edasi vaid need vedajad, kes pole investeerinud uutesse ja turvalistesse bussidesse. Lähitulevikus võib olla tavaline, et Eestisse saabuvaid äridelegatsioone hakkab lennujaamast peale võtma Leedu või Läti buss.