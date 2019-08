FOTOD | Cleveron pakub maailmale midagi täitsa uut – kahetemperatuurilist toidurobotit

Cleveron 501 on esimene toidurobot maailmas, mida saab tellida kahe temperatuuritsooniga. See võimaldab tarbijatel veebipoest tellida nii banaane kui ka jäätist ning need kiiresti, ilma kodus kullerit ootamata, ühes toidurobotist kätte saada. Esimene Cleveron 501 on juba püsti Viljandis, Cleveroni tehasehoone ees.

„Cleveron on maailmas tuntud kui innovaatiliste pakirobotite loojana. Cleveron 501-ga astume veel ühe sammu edasi ja siseneme e-poest tellitud toidukaupade turule. Robot on küll uus, aga meie suurem eesmärk on jäänud samaks – kinkida inimestele aega,” ütles Cleveroni juht Arno Kütt. „Aeg on üks kõige väärtuslikumaid ressursse, mida ei tohiks raisata poejärjekorras seistes või kodus kullerit oodates. Cleveron 501-ga saab igapäevase toidukraami kätte just seal, kus ise soovid ja just siis, kui see sulle sobib. E-poe toidukaupade müügi potentsiaal on tohutu, see kasvab kogu maailma. Tänu meie robotile liigub kaupade kättesaamine klientidele lähemale ning see võimaldab ettevõtetel oma turgu kasvatada. Veebist tellitud toitu saab nüüd kätte toimetada kohtades, kus see varem võimatu oli – näiteks kontoreid täis ärirajoonides, kuhu suur toidupood ei mahu,” lisas Kütt.