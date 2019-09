FOTOD | Cleveroni Akadeemia alustas Viljandis õppetööd

Cleveroni Akadeemia 20 tudengile pakutakse Eesti IT-hariduses esmakordselt integreeritud õppemeetodit, kus paralleelselt akadeemilisele õppele toimub ka oskuste reaalne rakendamine Cleveroni tiimis. 3-aastase rakenduskõrghariduse õppe vältel jagavad tudengitele teadmisi Mainori õppejõud, erialaeksperdid ning Cleveroni tippspetsialistid.

Praktilise töö fookuseks on õppuritel isejuhtivate sõidukite arendamine. Kooli avapäeval said värsked tudengid tutvuda oma tulevaste tööruumidega ning Cleveroni robot toimetas nendeni ka tehnoloogiatudengi stardikomplekti: nutika seljakoti, kooli pusa ja personaalse sülearvuti.

Cleveroni juhi Arno Küti sõnul on Eestis selge puudus IT- ja tehnoloogiaharidusega noortest. „Tehnoloogiaettevõttena otsustasime anda oma panuse, et noori tippspetsialistideks koolitada. Soovime luua tugeva baasi tulevastele tootearendajatele, kes aitaks Eesti ettevõtetele ja ka kogu ettevõtlusele oma innovaatiliste lahendustega lisaväärtust luua,” lisas Kütt.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul paneb õpe tudengid algusest peale proovile. „Esmalt pannakse nad kohe proovile Cleveroni praktikalaboris, sest juba avanädalal on esimesed praktikapäevad. Õppekava sisu nõuab samal ajal tehniliste oskuste, sotsiaalsete oskuste ja loovuse arendamist ning esimeste õppeainete seas on nii diskreetne matemaatika kui ka koostöömudelid,“ tõi Oad välja.

Cleveroni Akadeemiasse kandideeris 101 andekat tehnoloogiahuvilist, kelle seast valiti loogilist mõtlemist hindava erialatesti, motivatsioonivideo või -kirja ning grupiintervjuu alusel 20 õppurit. Tudengid saavad kolme õppeaasta jooksul stipendiumi, mis sisaldab tasuta majutust Viljandis, lõunasööke, 400-eurost kuustipendiumi ning 5500-eurose aastase õppemaksu katmist.