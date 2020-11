FOTOD | Confido avas enam kui 2,5 miljonit maksnud kirurgiakeskuse

Confido Meditsiinikeskuse juhi Kadi Lamboti sõnul on tegemist novaatorliku kirurgiakeskusega, kuhu on ühe katuse alla koondatud väga erinevad profiilid – tänapäevased operatsioonisaalid, eriarstide vastuvõturuumid, protseduuride toad, mugavad tingimused personalile ja patsientidele operatsioonideks valmistumiseks ja nendest taastumiseks. „Uue suunana hakkame keskuses süvitsi tegelema professionaalse abi osutamisega haavade diagnoosimisel ja kompleksravis,“ selgitas Lambot.

Operatsioonide loetelu, mida uues keskuses patsientidele pakkuda saab, on Lamboti sõnul väga pikk. „Tõsi, alguses piirdume päevakirurgiliste lõikustega väga paljudelt erialadelt, aga kuna kirurgiakeskus on valminud ka statsionaari võimekust silmas pidades, siis järgmise etapina näeme statsionaarse kirurgiakeskuse väljaarendamist.

Veerenni terviselinnaku uue hoone kõrgeimal korrusel, ligi 1500 ruutmeetril laiuv kirurgiakeskus on varustatud mitmete uusimate meditsiiniseadmete ja tehnoloogiatega. Eraldi fookus on Kadi Lamboti kinnitusel kirurgiakeskuses patsiendiohutusel ja -mugavusel – kasutusel on unikaalne tsentraalne patsiendi seiresüsteem, kus patsientide tervisenäitajaid on salvestatud ja nähtavad kõikide võtmeruumide ekraanidel ning ka anestesioloogia mobiilirakenduses katkematult alates patsiendi saabumisest. „Rõhku oleme püüdnud panna ka esteetikale, et inimene tunneks ennast haigla tingimustes võimalikult hästi ja mugavalt,“ kinnitas Lambot.

Päevakirurgia üksuses on neli akendega operatsioonisaali, millest kahel on kiirguskaitsevõimekus koos vastava aparatuuriga. Operatsioonisaalides on läbiantavad sterilisatsioonikapid ning ühes operatsioonisaalis on spetsiaalne ortopeediline operatsioonilaud. Operatsioonisaalides saab seadistada ruumi valguse värvitooni, et tuua teatud koestruktuurid paremini esile.

Confido Healthcare Groupi kuuluvad erinevate kaubamärkide all teenuseid pakkuvad kliinikud: lisaks uuele Confido Kirurgiakeskusele ka pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido Meditsiinikeskus, kaubanduskeskustes asuvad Confido Kiirkliinikud, Confido Vaimse Tervise Keskus, Confido Sõltuvusravikeskus, töötervishoiule keskenduv Confido Töötervishoid, radioloogiateenuseid osutav Confido Radioloogiakeskus, Confido Laserravikeskus ja Confido Esteetilise Meditsiinikeskus. Lisaks kuulub gruppi OÜ Arstlik Perenõuandla, mis haldab perearsti nõuandetelefoni 1220. Kokku koondavad grupi ettevõtted rohkem kui kahtsada erinevat terviseteenuse pakkujat.