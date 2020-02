FOTOD | Delfi lugeja muljed lennureisilt: pooled reisijad jäid tulemata. Lennujaamas oli ainult meie seltskond

„Üldiselt on rahulik. Bergamosse lendas Smartlynxi tšarter, mis vedas Germalo, Novatoursi ja Mainori suusareiside kliente. Reisikorraldaja ütles, et pooled jätsid reisile tulemata. Lennuk oli väga tühi nagu pildilt näha," alustab suusasõber.

Ta kirjeldab ka seda, mis toimus lennujaamas. Reisijad juhiti mööda termokaamerast. Seal seisid ka kaks ühekordsetes kitlites inimest.

„Võimalik, et see on teadlik poliitika, et lennuväljal on korraga ainult üks lennukitäis rahvast ehk siis ainult meie seltskond. Ei olnud teisi sissetulevaid ega väljuvaid lende. Mingeid muid täiendavaid turvameetmeid ma ei märganud. Eesti reisijad jaotati kohe bussidesse, et viia nad suusakuurortidesse, mis asuvad Põhja-Itaalias, Trento maakonnas, kus seni pole ühtegi nakatunut leitud," ütleb reisija.