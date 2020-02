FOTOD | EASi ja ühisrahastajate toel kerkib Saaremaale uus megakeskus

Foto: Tulik Invest

Saaremaal tuntud ettevõtjate perekonnale Liblikutele kuuluv ettevõte Tulik Invest OÜ avab selle aasta jooksul ligi 4000 ruutmeetril laiuva WOW Atraktsioonikeskuse. Sellsest peaks saama saare uus turismimagnet. Ärilehele ütles üks projekti eestvedajaid Karolina Liblik, et nirud talved ja kehvad suved toovad kaasa selle, et suured siseruumides asuvad meelelahutuskohad saavad üha populaarsemaks. Õnneks on Saaremaal ka muid sise- ja välisturiste meelitavaid kohti.