FOTOD | Eerik-Niiles Krossi Kõue mõisa müügikuulutus jõudis ka Eesti kinnisvaraportaalidesse

Mõisakompleksi kuulub barokne peahoone, tall-tõllakuur-külalistemaja, tööhobuste tall, tall-laohoone (renoveerimata), valitsejamaja (renoveerimata), katlamaja ja aiapaviljon. Mõisa peahoones on 20 tuba. Mõisapark on liigendatud kaheks – sissepääsu juures on rohkelt põlispuid, mõisa taga aga avarust koos paradiisiõunapuu aia, puhkealade ja köögiviljaaiaga. Mõisale kuulub ligi 15 ha suurune krunt, millest ca 8,5 ha on metsamaad.

Kuulutuses on märgitud, et Kõue mõis asub väga heas asukohas, olles veidi eemal suuremast liiklusest, samas Tallinnast vaid 50 km kaugusel, kohe Kose aleviku kõrval ning suure Tallinn-Tartu maantee magistraali läheduses.

Ühtlasi on välja toodud, et mõisa renoveerimisse on investeeritud rohkem, kui on mõisa tänane müügihind ning seda saab vaatama minna ainult kokkuleppel maakleriga. Mõisa müüb Uusmaa kinnisvarabüroo.

Poliitik Eerik-Niiles Krossile ja tema abikaasale Mary Krossile kuuluv Kõue mõis on pikalt maadelnud suure maksuvõlaga. Kui mullu septembriks oli see kahanenud 113 602 euroni, siis selle aasta jaanuariks küündis see 161 273 euroni. Praeguseks on see taas natuke kahanenud, kuid ulatub siiski üle 149 000 euro.

Ettevõtte viimane majandusaasta aruanne pärineb 2016. aastast, kui ettevõtte müügitulu oli 440 050 eurot, kuid kahjum oli juba mitmendat aastat väga suur, toona siis 251 531 euro suurune.