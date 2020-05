FOTOD | Eesti arendaja arendab Daugava jõe ääres oma esimest elamuprojekti. Huvi on kriisile vaatamata märkimisväärne

Kaamos Kinnisvara tegevjuht Priit Uustulnd sõnas, et Daugava jõe kaldale Divi Krastisse kerkib kaks viiekorruselist elamut, kuhu on kokku planeeritud 132 korterit pindalaga 33-74 ruutmeetrit. „Arendustöödega alustasime möödunud aasta novembris ning täna oleme kenasti plaanitud ajagraafikus ehk esimene korterelamu on plaanis valmis saada 2020. aasta detsembriks ning teise maja ehitustöödega alustada suve lõpus," kinnitas Uustulnd.

Foto: Kaamos Grupp

Ta lisas, et esimese maja 66-st korterist 25% on juba tänaseks müüdud ning viimase kahe kuu jooksul on huvi korterite ostmise vastu kasvanud. „Meil on hea meel, et vaatamata keerulisele olukorrale oleme tänaseks Divi Krasti arendusega klientide usalduse võitnud ja see annab meile kindluse projektiga plaanipäraselt edasi liikuda," tõi Uustulnd esile.

Foto: Kaamos Grupp

Divi Krasti esimese hoone sarikaüritus koostööpartneritele on oludele vastav ja pigem märgilise tähtsusega nii arenduse kui ka Kaamose jaoks, nentis Uustulnd.

Kaamos Kinnisvara esimene elamuarendus lõunanaabrite juures valmib koostöös arhitektuuribürooga PBR ja ehitusettevõttega Monum. Arendus vastab A-klassi energiatõhususe kriteeriumitele, mis lisavad kinnisvarale nii mugavust kui ka optimeerivad edaspidi igakuiseid kommunaalkulusid. „Divi Krasti pakub Riia kesklinnast vaid 6 kilomeetri kaugusel elamulahendusi, mis vastavad äriklassi mugavustele ja eelistele, kuid mis on tarbijatele mõistlikult kättesaadav," nentis Uustulnd.

Tegevjuht kinnitas, et ettevõttel on plaanis Läti turul kindlasti ka edasi laieneda ning juba on alustatud kahe uue projekti kavandamisega.

Foto: Kaamos Group

Foto: Kaamos Group