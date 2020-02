FOTOD | Eesti Energia käivitab Eesti suurima elektriautode kiirlaadijate võrgu

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütles täna Enefit VOLTi võrgu avamisel Ülemiste Keskuses, et mugava, tervet riiki katva ja kiiret laadimist võimaldava kiirlaadimisvõrk on võtmetegur puhta elektritranspordi läbimurdeks.

„Muutes laadimisvõimalused Enefit VOLT võrgus avaramaks, kiiremaks ja mugavamaks, anname elektriautode kasutajatele kindlustunde, et kiire laadimine on alati lähedal,“ lausus Vals. Ta lisas, et kui läbi senise võrgu on suurematest kütusekettidest neid sel teel toetanud Alexela ja Olerex, siis nüüd alustati puhta transpordi edendamiseks koostööd ka Circle K-ga.

Ülikiirlaadijad suve algusest kasutuses

Enefit VOLT avas täna Tallinnas ja Tartus neljas asukohas kuus uut kiirlaadijat (50 kW) ja kolm poolkiiret laadijat (22 kW) ning uusi laadijaid lisandub lähiajal veelgi. Kõik uued laadijad sobivad nii Euroopa kui ka Jaapani laadimisstandardile vastavatele elektriautodele. Peagi lisanduvate ülikiirete laadijate võimsus on vahemikus 150 kW kuni 175 kW. Sõltuvalt klientide vajadusest lisatakse tulevikus ka võimsamaid laadijaid.

„Ettevalmistused esimeste Enefit VOLT ülikiirlaadijate rajamiseks Tallinnasse käivad ning kliente teenindama asuvad need suve alguses. Täpsetest asukohtadest teavitame juba varsti, aga on selge, et need hakkavad asuma seal, kus klientide vajadus ülikiire laadimise järele on kõige suurem,“ lisas Margus Vals.